La canapa al macero…

Portare la canapa al macero era un lavoro pesantissimo che occupava l’intero giorno e l’intera famiglia…i fastelli di canapa, vengono immersi nel macero e ricoperti di grosse pietre che li trattengono sott’acqua: qui resteranno per una decina di giorni, poi verranno messi al sole ad asciugare e ad aspettare la gramola per ottenerne la fibra grezza, in matasse pronte da filare…