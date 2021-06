La Canapa 5.0 HI-TECH: LABO VERDE è un laboratorio indoor per la produzione a regime altamente controllato di Canapa Sativa L., situato in Versilia. Presso il nostro centro di produzione facciamo ricerca su nuove genetiche e sperimentiamo tecniche di coltivazione volte alla massimizzazione della produzione ed all’aumento degli standard qualitativi. Il nostro prodotto (la pianta completa, comprensiva di fiore stelo e foglia) ha diverse destinazioni d’uso sia nel settore ricreativo dell’infiorescenza sia nell’industria cosmetica e farmaceutica. La tecnologia che abbiamo a disposizione ci permette di avere un controllo ottimale su tutti i parametri che contribuiscono alla qualità della produzione.

Siamo all’interno di una struttura verticale ed abbiamo sviluppato collaborazioni proficue con aziende complementari alla nostra(laboratori di estrazione, distributori e broker) per sviluppare una serie di prodotti di valore per il mercato italiano ed internazionale come oli Full Spectrum ad alto CBD. Per ottenere una qualità superiore e prodotti di livello farmacologico, collaboriamo con un laboratorio di sviluppo e ricerca patrocinato dall’Università di Chieti, altamente qualificato nell’estrazione con spettro-cromatografo, che ci permette di sviluppare prodotti THC FREE (secondo legge) n quanto sensibile alla tematica ambientale ed alla limitazione degli sprechi, Labo Verde offre una gamma di possibilità ai propri partner, dalla fornitura di pianta completa non essiccata al solo materiale residuo della pianta, per rispondere ad esigenze provenienti da differenti settori.