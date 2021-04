La campagna vaccinale non è una competizione sportiva tra le regioni.

É un’operazione complessa che si basa su relazioni continue e mutevoli tra diversi livelli di governo, molteplici competenze e scelte organizzative a dir poco difficili da prendere. Dico questo perché se è vero che la vaccinazione in #Toscana è partita con alcune evidenti criticità , fin troppo sottolineate, è anche vero che non possiamo esaltare eccessivamente l’evidente, immediato, recupero che ci proietta nei primi posti in #Italia