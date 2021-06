LA CAMPAGNA È DA MARE, ALL’AGORÀ DI TONFANO I TALK SHOW ESPERIENZIALI DI COLDIRETTI

Versilia_ Primo appuntamento giovedì 1 luglio alle ore 21.15 “Se ti dico una cosa la dimentichi, se te la mostra potrai ricordarla, ma se te la faccio assaggiare non la dimenticherai più”: parte da questo approccio la campagna da mare, il nuovo format di Coldiretti che parte dalla rinnovata Agorà di Tonfano, in via Versilia, con quattro appuntamenti a scandire un’estate all’insegna della promozione delle tipicità enogastronomiche locali e dei concetti fondamentali per una vita alimentare a km zero. Protagonisti dei talk show in una inedita formula con degustazioni in diretta saranno i contadini ed i principali rappresentanti di Coldiretti, Consorzi ed Associazioni. Gli incontri si terranno le rispetto delle normative anti-Covid. “Con questo nuovo format – spiega Andrea Elmi, Presidente Coldiretti Lucca – portiamo la campagna sul mare per raccontare ai consumatori e ai tanti turisti della Versilia alcune delle esperienze e dei settori del mondo agricolo più importanti per la nostra provincia. Parleremo di pesce povero e di fiori, di prodotti stagionali e di agriturismi, della nostra rete di vendita diretta di Campagna Amica e dei nostri progetti per le imprese agricole. Forniremo insieme ai contenuti anche esperienze”. Si parte giovedì 1 luglio con “L’estate di Coldiretti” all’interno della quale saranno presentate le tante iniziative che la principale organizzazione agricola ha organizzato per proseguire lunedì 26 luglio con “Pesce, pescato e pescatori” in collaborazione con i pescherecci del Mar Tirreno, ed ancora lunedì 23 agosto con “Fiori, balconi e matrimoni” in collaborazione con Affi, l’associazione floricoltori e fioristi italiani per chiudere domenica 12 settembre con le “Quattro stagioni a tavola” in collaborazione con Campagna Amica. I talk show sono organizzati da Coldiretti in collaborazione con la Fondazione Versiliana e Comune di Pietrasanta.

Per informazioni www.lucca.coldiretti.it oppure pagina ufficiale Facebook @coldirettilucca