La CAMMINATA DELLA CRISCIOLETTA

La CAMMINATA DELLA CRISCIOLETTA

DOMENICA 6 marzo ALLE ORE 10:00

si configura come una classica passeggiata in perfetto stile Vis Movendi dove scopriremo due bellissimi borghi (La Barca e Cascio) , conosceremo un pò della loro storia e delle loro tradizioni , calpesteremo sentieri storici (Via del Volto Santo) ed infine , come ogni volta , ci sederemo ad assaporare i gusti unici della terra di Garfagnana in questo caso con prodotti di nicchia frutto della terra di Cascio .

PROGRAMMA

– Ritrovo alle 9,30 a La Barca (Gallicano)

– Partenza ore 10,00

Attraverseremo il Borgo della Barca dove faremo il primo breve approfondimento storico per poi iniziare la salita verso la Loc. Il Querceto , il Prato , Cantombacci ed infine arriveremo all’ingresso delle mura di Cascio . Visita del paese prima di sedersi al tavolo ospiti dell’ASR Cascio , organizzatore della celebre Sagra delle Crisciolette , che ci delizierà con il Piatto Cascerotto (contenente ovviamente anche la mitica Criscioletta) .

Alla fine scenderemo per circa 4 Km lungo la Via Matildica del volto Santo fino a rientrare alle auto alle 15,30 circa

CARATTERISTICHE

Il tracciato ad anello è davvero semplice e misura circa 8,1 Km con un dislivello di circa 310 Mt

Si divide per il 50 % su sterrato (strade bianche e single track) e l’altra metà su strade “zitte” (asfaltate ma quasi totalmente prive di traffico)

Tutto il percorso è altamente panoramico ed estremamente facile quindi adatto a tutti

REGOLAMENTO

Oltre al regolamento generale e quello legato all’emergenza sanitaria (obbligo di green pass per pranzare in luogo chiuso) da sottoscrivere per mezzo dei moduli che verranno inviati a coloro che si si iscriveranno , RICORDIAMO che le nostre uscite sono di gruppo ed è necessario attenersi alle regole che questo comporta ed in particolare adeguarsi alla velocità di marcia imposta dalla guida GAE che guiderà il gruppo per non creare sfaldamento e rimanere compatti.

COSTI ED ISCRIZIONI

Anche in questa camminata varrà la regola del doppio prezzo a seconda che l’iscritto sia tesserato con Vis Movendi o meno

TESSERATI VIS € 21,00

NON TESSERATI € 25,00

COSTO TESSERA € 10,00

L’iscrizione PUO’ ESSERE EFFETTUATA E RITENUTA EFFETTIVA SOLO ATTRAVERSO la piattaforma townforyou , non sarà accettata alcuna altra forma di iscrizione/pagamento (eventualmente il bonifico bancario come unica alternativa)

INFORMAZIONI

Maggiori info possono essere richieste a vismovendi@libero.it oppure con un messaggio Whatsapp al 379 2906924



Mostra meno