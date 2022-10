la Camminata della Castagna

DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 ALLE ORE 10:00 la Camminata della Castagna Poggio di Garfagnana

La CAMMINATA DELLA CASTAGNA si propone di accompagnarvi con un circuito ad anello a conoscere il frutto regina dell’autunno e l’albero del pane dei garfagnini . Per far questo partiremo dal centro storico di Castelnuovo G. per raggiungere , attraverso un tracciato misto asfalto e bosco , il bellissimo borgo lacustre di Pontecosi dove sarà in pieno svolgimento la Nona Castagnata sul Lago . Dopo una sosta per il pranzo tutto a base di castagna continueremo percorrendo il lungo lago fino ad iniziare a salire verso Antisciana prima e Fortezza di Mont’Alfonso poi dove invece troveremo ad attenderci gli Autieri con la Castagnata. Qui faremo sosta per merenda e per parlare delle storie e leggende legate a questo frutto dal sapore unico .

PROGRAMMA

– ritrovo dalle 9,30 in Piazza Duomo a Castelnuovo

– Ore 10,00 Partenza

– Ore 11,30 arrivo a Pontecosi e sosta

– Ore 13,00 Partenza

– Ore 14,30 Arrivo in Fortezza di Mont’Alfonso e sosta

– Ore 16,00 Partenza

– Ore 17,00 Arrivo alle auto



Per i TESSERATI VIS MOVENDI la partecipazione sarà di soli €5,00 per i NON TESSERATI il contributo richiesto è di € 10,00 che prevede il servizio di Guida Escursionistica Ambientale.



ATTENZIONE PRANZO E/O MERENDA ECC. SONO ESCLUSI DALLA QUOTA DI ISCRIZIONE .



Maggiori info a vismovendi@libero.it oppure su WHTASAPP al 3792906924