Commercio: la Camera di Commercio di Lucca premia cinque attività economiche seravezzine con l’attestato di Fedeltà al lavoro e Progresso economico

Sono cinque le attività economiche seravezzine premiate dalla Camera di Commercio di Lucca con gli attestati della Fedeltà al lavoro e del Progresso economico. Attività che per la loro radicata presenza sul territorio e il lungo rapporto di fiducia e di relazione con la comunità locale sono diventate importanti punti di riferimento e, in un certo senso, vere e proprie “istituzioni”. La più antica fra queste è l’impresa Tartarelli Marcello di Tartarelli A. & C. sas, che svolge attività di commercio al dettaglio di articoli casalinghi, cristallerie e vasellame. È un’attività nota a tutti come Il Negozio dell’Andreina di via Aurelia a Querceta, fondato nel 1958 e attivo quindi da ben 63 anni. Gli altri premiati, in ordine di anzianità, sono Giuseppe Rossi, da 52 anni titolare del bar ristorante Le Gobbie nell’omonima località presso Arni, Andrea Guidi, da 51 anni barbiere e acconciatore in via De Gasperi a Ripa, il negozio Shop Poggione di Claudio Pardini & C., attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di tessuti, lane, articoli di abbigliamento attiva da 39 anni in località Poggione, fra Pozzi e Ripa, e il negozio Stellina di Marcella Dina Anita Iacopi di Ripa, nel commercio ininterrottamente da 37 anni.

Sabato scorso alcuni dei premiati non hanno potuto presenziare alla cerimonia tenutasi nel giardino di Villa Bottini a Lucca. Così stamani sono stati ricevuti dal sindaco Riccardo Tarabella e dall’assessore alle attività produttive Valentina Salvatori ricevendo direttamente dalle loro mani gli attestati rilasciati dalla Camera di Commercio. L’Amministrazione comunale si congratula con tutti i premiati.