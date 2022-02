La camera da letto dei nonni…

Letti con grandi testiere, alti, scuri, di legno per i più abbienti, di metallo per chi era costretto a risparmiare….ma quasi tutti, a parte i signori, avevano i materassi di foglie di granturco. E non solo in Italia, visto che nel cesenate c’erano un paio di commercianti che facevano buoni affari esportando le foglie di granturco in Francia, in quantità considerevoli….