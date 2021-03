La buona politica deve sempre dare l’esempio, ancor di più in un momento come questo.

Quella che inizia è la settima con le nuove disposizioni, che al momento non toccano i nostri territori in quanto, come le scorse settimane, rimangono di colore arancione. È però anche l’inizio di quello che, stando a previsioni di buonsenso, sarà l’ultimo periodo da sacrifici più stringenti. Infatti, se davvero arriveremo con la metà di aprile a fare 500.000 vaccini il giorno, è verosimile che la popolazione sia immunizzata entro settembre, vale a dire in tempo per la nuova ondata autunno-inverno.

Quello che era, finalmente, un buon piano vaccinale, è momentaneamente rallentato a causa di dinamiche legate al vaccino di AstraZeneca. Dobbiamo dirlo con chiarezza: non vi è ad ora alcuna evidenza scientifica che colleghi alcune patologie al virus. Dobbiamo dirlo, perché altrimenti si farebbe una cattiva informazione. Se ci sono casi da verificare, è giusto che la magistratura faccia il suo corso, ma, se è sacrosanto il dolore delle famiglie che hanno subito le perdite (perdite che ad ora non sono collegate al virus), è ingiustificato l’eco mediatica che generalizza e che non si basa su dati scientifici.