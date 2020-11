Se invece passate la patata allo schiacciapatate aggiungete uovo e impastate, poi ponete un pò dell’impasto nel palmo della vostra mano, fateci un incavo, mettete la salsiccia, richiudete con altro impasto a formare una polpetta tonda, come fosse un’arancina siciliana, mettete a friggere o in forno come vi ho detto prima.