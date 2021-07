“La Biblioteca e l’arte di raccontare…” nel Chiostro di S. Agostino, appuntamento con naturopata Marco Pardini

Cultura: “La Biblioteca e l’arte di raccontare…” nel Chiostro di S. Agostino, appuntamento con naturopata Marco Pardini

Appuntamento giovedì 15 luglio alle ore 21.30

Il naturopata Marco Pardini protagonista del terzo appuntamento di “La biblioteca e l’arte di raccontare…” nel Chiostro di S. Agostino. Il nuovo format nato sui social in tempo di pandemia e promosso dalla Biblioteca Comunale “G. Carducci” di Pietrasanta in collaborazione con la Libreria Nina, ospita giovedì 15 luglio, Marco Pardini, già apprezzato nella puntata de “La biblioteca e l’arte di raccontare… le Alpi Apuane” dove è riuscito ad affascinare gli utenti con la bellezza dei suoi racconti legati alle nostre montagne. Pardini presenta il suo ultimo lavoro “Erbario poetico”. Chiude il ciclo di presentazioni martedì 20 luglio alle ore 21:30, lo scrittore Fabio Genovesi reduce dalle fatiche e dalle soddisfazioni come commentatore del giro d’Italia e del tour de France. Genovese parlerà del suo ultimo libro “Il calamaro gigante “, uscito a fine maggio e già grande successo editoriale.

Le serate saranno tutte a ingresso gratuito, ma i posti sono limitati, quindi è consigliata la prenotazione al numero 0584 795500. Informazioni anche su https://www.facebook.com/ biblioteca.Pietrasanta

Per informazioni sui prossimi eventi vai su www.comune.pietrasanta.lu.it, gruppo Facebook “Pietrasanta Eventi, Instagram “Pietrasanta Eventi” oppure iscriviti al servizio di messaggistica WhatsApp al numero di telefono 366 699 3039 inviando un messaggio con il seguente testo: “Attiva iscrizione – Nome e cognome – Città di residenza” (esempio: Attiva iscrizione Mario Rossi Pietrasanta).

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts