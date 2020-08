La Biblioteca Comunale “Lorenzo Quartieri” di Forte dei Marmi tra i beneficiari del “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria” promosso dal Mibact.

La Biblioteca C omunale “Lorenzo Quartieri” ha ottenuto il contributo proveniente dal “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” promosso dal Minist e ro per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact) , riguardante il “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria”.

Attraverso la pubblicazione del l’elenco dei beneficiari, il Mibact ha reso nota l’assegnazione alla Biblioteca di Forte dei Marmi del massimo importo previsto dall’iniziativa, ovvero 10001.9 euro.