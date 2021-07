LA BELLA ASPARAGINA

Alzi la mano chi non ha mai avuto in casa una pianta di Asparagina…L’Asparagina è una pianta sempreverde perenne, appartenente alla famiglia delle Liliaceae. È famosa per le qualità ornamentali del suo meraviglioso fogliame,.è una pianta che non dà problemi, è molto decorativa e in estate si può portare fuori a mezz’ombra…..un tempo andava molto di moda (anche le piante seguono la moda!), oggi non è sempre facile trovarla nei garden center.