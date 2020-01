La Befana, nel Centro storico – a Castelnuovo di Garfagnana

domenica 5 gennaio Dalle ore 15:00

PROGRAMMA Domenica 5 Alle ore 15.30 la Befana scende dal campanile del Duomo e accompagnerà tutti i bambini nella sua casa “Palazzo Azzi” in Piazza Umberto. Dolci e regali per tutti! Sarà presente il Coro “Donne in cerca di

guai” Lunedì 6 Alle ore 14.30 Apertura della Casa…