LA BEFANA A CAMPOCATINO

Ci sarà il servizio navetta gratis , per CAMPOCATINO , la befana é arrivata gia’ , quest’anno rinforzato , con 7 navette.

SONO INVITATI ANCHE PINOCCHIO ,

E I DUE LADRONI. ( VAGLI SOTTO) tra i 16 comuni Italiani, dove sono state tolte tutte le tasse comunali. CON LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, I CITTADINI NON PAGHERANNO NE SCUOLABUS, NE MENSA, TUTTO GRATIS.

FATTI NON PAROLE. LA FESTA È LUNEDI 6