LA BCL PERDE IN CASA

L’inizio non è dei migliori, gli ospiti mettono da subito i puntini sulle I con Balciunas che mette in sequenza due triple, poi è il Bcl che una volta prese le misure allo Spezia recupera, impattando prima sull’undici pari, passando poi a condurre e chiudere la prima frazione in vantaggio di 5 lunghezze.

Nella seconda frazione del match, il gioco del Bcl si è fatto meno limpido, con evidenti difficoltà a realizzare dalla distanza per superare la difesa spezzina che nel frattempo ha serrato maggiormente i ranghi, con il risultato di riuscire a tornare in vantaggio di sei lunghezze, fino a chiudere a metà partita sul 35/41.

La ripresa è sempre di colore bianconero, lo Spezia ha tutta l’intenzione di scappare e mettere un nutrito numero di punti di differenza per tentare chiudere la partita anzitempo, ed in parte ci riesce chiudendo il terzo tempino sul 47/59

L’ultimo quarto viene giocato a viso aperto con le due squadre che viaggiano di conserva, con il Bcl che non riesce ad alzare le sue medie per cercare di contrastare i tiri da fuori area che lo Spezia mette con precisione chirurgica da ogni angolo del parquet per un totale di 14 triple, che gli permettono di chiudere il match sul 73/81

21/16 – 35/41 – 47/59 – 73/81

21/16 – 14/25 – 12/18 – 26/22

Bcl

Landucci, Burgalassi 4, Lenci, Lippi 6, Barsanti 8, Russo, Tempestini 4, Del Debbio 13, Simonetti 27, Piercecchi, Pierini 10, Rinaldi

All.Nalin, ass. Giuntoli

Spezie

Bolis 5, Ramirez 14, Marrucci 3, Gaspani, Stefanini, Vignali 19, Fazio 5, Pietrini, Morillo, Seskus 4, Balciunas 27, Tedeschi 4

All. SCocchera, ass. Toffi