La battitura delle castagne come ai tempi antichi

BORGO A MOZZANO – In una classica mattina piovigginosa autunnale, nella campagna borghigiana, nei pressi di Cune, si è celebrato un rito che ci riporta indietro nel tempo, quando i lavori venivano svolti grazie alla forza delle braccia dei contadini.

In questo caso però non si è trattato di una rievocazione storica, ma di un disciplinare scientifico che porterà dall’approfondimento del ciclo di lavorazione alla conoscenza di alcune varietà di castagne selezionate dai castanicoltori lucchesi in collaborazione con l’università di Firenze.

fontenoitv

Il progetto, realizzato grazie alla Fondazione Cassa Risparmio di Firenze è stato seguito in ogni suo passaggio dai ricercatori Universitari e potrà dare indicazioni importanti, soprattutto mirate anche al miglioramento qualitativo della farina di castagne. In attesa di conoscere i risultati finali del progetto ringraziamo la famiglia Fazzi di Cune per averci fatto vivere la battitura delle castagne proprio come veniva svolta una volta