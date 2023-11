La barriera ferma la mareggiata: “Resti tutto l’inverno a difesa della costa”

VIAREGGIO – Scampato pericolo, per adesso. La seconda mareggiata non ha avuto gli effetti disastrosi della prima grazie soprattutto alla barriera di sabbia alta due metri scavata venerdì notte. I balneari chiedono al sindaco di farne un’opera fissa per la stagione invernale a difesa della costa.

Stavolta il mare si è fermato prima. L’imponente barriera di sabbia alta quasi due metri eretta in tempi record tra venerdì e sabato ha salvato gli stabilimenti balneari e i negozi della Passeggiata di Viareggio da una nuova invasione di acqua e sabbia che ha provocato migliaia di euro di danni. La mareggiata della nottata – che ha raggiunto i 4-5 metri di altezza d’onda – è stata contenuta e il muro di sabbia dalla fossa della Abate al molo ha sostanzialmente retto.

Dunque, la barriera ha funzionato e la Passeggiata ha vissuto una domenica relativamente tranquilla. Se c’è chi ha criticato le tempistiche, come il consigliere comunale Tiziano Nicoletti secondo il quale andava realizzata prima della mareggiata viste le previsioni meteo, Confesercenti e l’associazione dei balneari in una nota hanno invece ringraziato ufficialmente la Protezione Civile e il sindaco Giorgio Del Ghingaro per l’intervento. “Questa opera ha scongiurato il ripetersi dei gravissimi allagamenti ed il verificarsi di nuovi danni” – affermano i balneari, i quali si aspettano adesso che l’esperienza insegni: l’associazione chiederà infatti all’amministrazione di valutare la realizzazione perpetua di interventi di difesa invernale della linea di costa.