La Banca della Versilia Lunigiana Garfagnana dona 15 pacchi natalizi ai più bisognosi

Il Comune: “Un gesto che sottolinea la vicinanza al territorio”

La Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana ha donato 15 pacchi natalizi distribuiti attraverso l’Ufficio Sociale del Comune di Stazzema ai cittadini più bisognosi.

“Il momento è molto difficile per tutti e la banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana ha mantenuto il suo impegno di banca radicata in questo territorio con un gesto semplice, ma davvero meritevole”, commenta l’Amministrazione Comunale di Stazzema, “perché il Natale è Natale per tutti e sebbene sia una piccola cosa, i pacchi creano una piccola sensazione di festa anche per chi ha più bisogno. La BVLG ha dimostrato sempre questo attaccamento alla realtà in cui opera e ringraziamo la Banca per questo gesto molto importante. Siamo di fronte ad una crisi che sta colpendo i lavoratori e le lavoratrici. Dobbiamo con responsabilità prepararci a queste feste e al ritorno alla normalità quando avremo superato questa crisi. C’è bisogno di piccoli gesti di speranza come questi e dunque, ringraziamola Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana di questo contributo che sarà certamente gradito e che è stato recapitato a chi ha davvero bisogno”.

Stazzema, 16 dicembre 2020