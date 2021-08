La 1° Mostra Mercato del Disco di Lucca si terrà Domenica 29 Agosto 2021, presso il Real Collegio di Lucca

la 1° MOSTRA MERCATO DEL DISCO, CD e VINILE, nuovo, usato e da collezione, a LUCCA

(INGRESSO GRATUITO)

la Mostra Mercato del Disco è un appuntamento – con ingresso gratuito – assolutamente imperdibile per gli appassionati di collezionismo, vinile e buona musica!

Domenica 29 agosto 2021, presso il Real Collegio di Lucca gli appassionati, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi una giornata gratuita, ricca di musica, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD.

La 1° Mostra Mercato del Disco di Lucca sarà aperta al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 19:00 di Domenica 29 Agosto, presso il Real Collegio all’interno delle mura di Lucca.

Potrete curiosare tra le diverse proposte di espositori provenienti da tutta Italia, attentamente selezionati da Ernyaldisko, specializzati in diversi generi musicali: per una full immersion tra i vinili a 33, 45 giri, MIX, e CD di musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri.

Il divertimento è assicurato!

Potrete incontrare tanti altri che come Voi hanno un’incontenibile passione per la musica e per il vinile, e diventare parte di una Community con cui condividere incontri e contenuti!

Concedetevi un’esperienza totale nel mondo della musica!!!

Durante la giornata della mostra mercato del disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli Espositori.

Ernyaldisko nasce nel 2005 a Genova, e diventa in breve tempo un vero e proprio punto di riferimento, a Genova e in Italia, per tutti coloro che amano la buona musica. Quello di Ernyaldisko è un vero e proprio progetto culturale, curato dai suoi due fondatori, Marco e Carmen, e ispirato dalla loro grande passione per la musica e il vinile.

Ernyaldisko negli anni cresce, si espande e, ad oggi, oltre al Records Shop in Via Galata a Genova e in Via Mazzini e in Via Cigala a Sarzana, ai numerosi temporary shops sparsi per l’Italia, e allo shopping online, dove è possibile acquistare dischi e memorabilia originali, è attivo anche il Progetto delle Fiere del Disco, progetto presente in tutta l’Italia, da Nord a Sud.

La 1° Mostra Mercato del Disco di Lucca si terrà Domenica 29 Agosto 2021, presso il Real Collegio di Lucca e sarà aperta dalle ore 10:00 alle ore 19:00, ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione.