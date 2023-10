L’8 OTTOBRE TORNA F@Mu 2023, LA GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO

All’iniziativa aderiscono alcuni musei del Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca

L’8 OTTOBRE TORNA F@Mu 2023, LA GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO

Domenica 8 ottobre torna F@Mu 2023, la giornata nazionale delle famiglie al museo, un progetto che compie 10 anni dalla sua prima edizione pilota del 2013. Un’iniziativa che si ripete ogni ottobre, in cui si potranno visitare gli spazi museali e vivere i luoghi della cultura del territorio in modo coinvolgente, partecipando a visite guidate, attività e giochi.

F@Mu è l’evento culturale che vede aderire oggi più di 700 siti museali (tra questi anche alcuni musei del Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca) e che persegue l’obiettivo di promuovere e facilitare l’incontro tra le famiglie e i luoghi espositivi d’interesse, che rendono ricchissimo di proposte culturali il territorio italiano.

Ecco i musei del Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca che aderiscono all’iniziativa: Museo Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana; Puccini Museum (Lucca), Civico Museo Archeologico di Camaiore, Museo del lavoro e delle tradizioni popolari della Versilia Storica (Seravezza), Museo del lavoro di Palazzo Mediceo (Seravezza), MURF Museo multimediale Rocche e Fortificazioni Valle del Serchio (Barga), Museo Italiano dell’ Immaginario Folklorico (Piazza al Serchio).

Negli ultimi anni, il progetto F@Mu si è concentrato su tematiche sociali importanti, per parlare di inclusività e accoglienza anche a un pubblico giovanissimo: se il 2022 ha visto come filo conduttore il tema “Diversi ma uguali”, l’edizione di quest’anno, intitolata “Apriti museo”, vuole porre l’attenzione proprio sull’accessibilità museale. Bambini e adolescenti, accompagnati dai propri familiari, diventano protagonisti di attività progettate per loro, con l’intento di renderli fruitori culturali consapevoli dell’arte italiana e della storia che essa custodisce.

Il testimonial di questa edizione 2023 è Greg Heffley, il celebre protagonista della serie “Diario di una schiappa”.