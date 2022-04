L’ ALTISSIMO NON E’ IN VENDITA – proposta Henraux inaccettabile e irricevibile

La sentenza Catalani del 2020 ha stabilito che molte delle terre, sulle quali la società Henraux ha aperto cave, sono di proprietà collettiva e appartengono ancora ai residenti delle frazioni di Ruosina, Basati, Cerreta Sant’Antonio, Minazzana, Giustagnana, Fabiano, Azzano, Riomagno, per un insieme di circa 1200 abitanti.

Il Sindaco di Seravezza, quale supplente pro tempore del Comitato di Amministrazione A.S.B.U.C., è delegato dalla normativa della Regione Toscana a rappresentare e tutelare gli interessi dei suddetti frazionisti in qualsiasi sede compresa quella di appello ed è obbligato per legge a non compiere atti, quale sarebbe un accordo tra le parti, che non tengano conto della sentenza Catalani e della natura collettiva delle terre in contenzioso su cui il giudice per gli Usi Civici di Toscana, Umbria e Lazio si è già espresso nel 2020.

Sostenere una proposta, che prevede la rinuncia alla proprietà, significa non aver compreso né quali sono i compiti che, in questi casi, la legge affida al Sindaco, né qual è la posta in gioco: quale persona assennata rinuncerebbe ad un bene inestimabile già riconosciuto come suo da una sentenza? Quale Sindaco che abbia a cuore gli interessi del Comune che amministra rinuncerebbe per il tempo presente e per le generazioni future alla proprietà di una montagna intera e a tutte le opportunità che comporta in termini di tutela ambientale e sviluppo economico collegati?

Passare la piena e indiscussa proprietà di diverse centinaia di ettari di territorio alla società Henraux significa dare alla medesima la possibilità di vendere ai Cinesi o agli Arabi una parte delle nostre meravigliose Apuane insieme ai tesori che contengono.

Vogliamo questo? Vogliamo alzare un giorno lo sguardo verso l’Altissimo e verso picco Falcovaia e piangere perché son caduti in mano straniere?

Vuole il Sindaco Alessandrini passare alla storia come il Sindaco che ha voluto e permesso e favorito la perdita dell’Altissimo e dei bacini marmiferi?

Le montagne non sono in vendita e il marmo è nostro, e nostro deve rimanere: la possibilità di impresa può essere concessa ma non la proprietà: giù le mani da ciò che non vi appartiene, giù le mani da un bene prezioso e unico quale è il marmo.

Il Sindaco attraverso gli avvocati del Comune, che sono anche i nostri avvocati, difenda in appello, come è suo compito, la sentenza di primo grado e ne chieda conferma: questo è il suo dovere e questo chiediamo come ‘Comunità civica della Cappella’.

La Comunità Civica della Cappella si è costituita in Comitato lo scorso 7 aprile 2022 con lo scopo di promuovere, organizzare e realizzare tutte le iniziative necessarie alla costituzione del vacante Comitato amministrativo dell’A.S.B.U.C. – Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico quale Ente gestore del Demanio civico collettivo della Montagna di Seravezza corrispondente alla ex Comunità della Cappella ovvero alle frazioni di Azzano, Basati, Cerreta Sant’Antonio, Fabbiano, Giustagnana, Minazzana, Riomagno e Ruosina, nel Comune di Seravezza.

Il Comitato si è dato inoltre come obiettivi la tutela dei diritti dei frazionisti così come si sono tramandati fino ai giorni nostri da tempi immemorabili e la tutela e valorizzazione delle proprietà collettive del territorio di Seravezza.

Comunità Civica della Cappella

mail: comunitacivicadellacappella@gmail.com