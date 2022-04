L.A.R.P. PESCAGLIA: COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE.

Per poterli riconoscere, i partecipanti al gioco indosseranno il simbolo nella foto.

Se vi capiterà di incontrare gruppi di persone che assumono comportamenti apparentemente inusuali non vi allarmate e comportatevi normalmente. Sono i partecipanti del gioco che stanno effettuando le loro attività. Tutte le attività sono accompagnate da staff professionista.

Il LARP (gioco di ruolo dal vivo) è una forma di intrattenimento sempre più diffusa anche in Italia che può diventare un importante mezzo per far conoscere e vivere il territorio a persone provenienti da tutto il mondo, insomma un’opportunità di promozione del nostro Comune.