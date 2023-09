Kinnara Band in un concerto di beneficenza a Villa Bertelli

E si son presi i nostri cuori Kinnara Band in un concerto di beneficenza a Villa Bertelli

Sabato 16 settembre ore 21.00 Giardino dei lecci

Ingresso a offerta per l’associazione AISM

Associazione Italiana Sclerosi Multipla

Prenotazione 0584 787251

Graditissimo ritorno della Kinnara Band a Villa Bertelli, dove sabato settembre alle 21.00 nel Giardino dei lecci della villa a Forte dei Marmi presenteranno E si son presi i nostri cuori un concerto benefico, interamente dedicato alla sezione di Lucca dell’associazione italiana sclerosi multipla (AISM). Il gruppo musicale, composto da PAOLO PARDINI voce e chitarra, LUCA TOMMASI tastiere e piano, ANDREA VEZZONI chitarre e cori, PIETRO BERTILORENZI Basso, BERRY NICOLETTI batteria CESARE LO IACONO, chitarre e cori MASSIMILIANO GRASSO fisa piano, LUCA PARDINI, chitarra classica e voce, riproporrà un viaggio nelle canzoni di Fabrizio De André, un programma intenso, come la passione verso il grande cantautore genovese, a cui la band si è ispirata nel 2003 quando è nata. L’ingresso, a offerta, sarà devoluto all’AISM. In caso di pioggia il concerto si sposterà nel Giardino d’Inverno

Consideriamo questi concerti – si legge nella presentazione della band- come un viaggio nelle canzoni di Fabrizio de André, proprio perché ogni viaggio rappresenta l’inizio e la meta di storie e avventure, che hanno luogo principalmente dentro di noi, in modo che raccontarle è un puro pretesto per potersi interessare e pensare e per ritrovare la meravigliosa sensazione della memoria, nelle emozioni che i brani di Fabrizio rinnovano ogni volta, per voi nell’ascolto e per noi nell’interpretazione. Prenotazione 0584 787251