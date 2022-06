Keane è un amico. Me lo ha dimostrato ieri passandomi le forbici per tagliare il nastro della sua nuova mostra al fianco della Sindaca Caterina Campani.

Un onore per chi come me ama la sua ricerca pittorica, il suo profondo messaggio, la sua poetica.

Questa volta l’eclettico artista barghigiano utilizza un mazzo di carte da briscola per giocare, incuriosire, divertire.

Un altro oggetto identitario, passato distrattamente di mano in mano per generazioni, reso simbolo e icona del territorio.

È proprio il caso di dirlo … questa volta Keane ha calato l’asso di briscola.