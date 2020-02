Karaoke e cena spettacolo mettiti in gioco e fatti coinvolgere

Karaoke e cena spettacolo mettiti in gioco e fatti coinvolgere

Serata Aperta a tutti domenica 16 febbraio ore 20.15

Cena con lo spettacolo del karaoke…il bello non è saper cantare ma stare in compagnia cantando!

Finalmente il karaoke in chiave originale con il nostro ospite speciale animatore, adulatore, mattatore Grullo Grulli che saprà coinvolgervi in una serata fantastica e divertente…tira fuori il tuo talento nascosto, mettiti in gioco e divertiti!!

Arrivo al locale max h 20:15 con verifica prenotazioni e pagamento.

Si cena con l’Antipastone, un idea originale di noi di Cene a Tema in Toscana

quando costa la serata tutto compreso? non ci crederai!

🕴️Ecco cosa ti portiamo sul tavolo:

⏺️Tris di affettati con formaggio

⏺️Tris crostini vari

⏺️Tris fritturina di crocchetta di patata

⏺️Polpetta di carne

⏺️Polentina incoronata al ragu

⏺️Tortino saporito

⏺️Cocktail di cipollina

⏺️Tris di paste: assaggio di gnocchetti ischitana, pennette all’arrabbiata e risotto ai funghi

⏺️Mini tagliata di manzo con profumo di senape

⏺️Fagioli al fiasco con aromi

⏺️Cipolle rosse in agrodolce e balsamico

⏺️Focaccina calda piccantina

Compreso nel prezzo:

⏺️coperto

⏺️acqua

⏺️vino

⏺️servizio al tavolo

☕il Caffè lo offriamo noi

ma quanto si spende per questa serata?

solo 20€ a persona. Prenota subito pochi posti disponibili

WhatsApp 349 6 128 128 oppure Tel Sms 366 536 22 33

scrivi un nome, quanti siete e la parola “Karaoke spettacolo”

oppure scorri qui più in alto clicca e prenota on line sul tasto

PRENOTA UN POSTO

La serata si svolgerà presso Cantina di Bacco via sottomonte 104 / C Guamo Lucca a 3km da uscita Lucca est direzione Ss 439 per Pontedera