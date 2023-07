Juve fuori dalle coppe e multata per 20 milioni, entra forse la Fiorentina

Juve fuori dalle coppe e multata,

L’esclusione vale per per la stagione 2023/2024. Ferrero: “”Non faremo appello: non è ammissione, siamo convinti nostra correttezza”

La Juventus è fuori dalle coppe per la stagione 2023-2024, non parteciperà quindi alla Conference League, e dovrà pagare dieci milioni di euro di multa, con in ballo ulteriori dieci, “se i bilanci annuali del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non saranno conformi ai requisiti contabili”.

Non c’è l’ufficialità, ma al posto dei bianconeri in Europa entrerebbe la Fiorentina, che aspetta comunicazioni e si dice pronta ai playoff. La decisione è della Uefa per il mancato rispetto del settlement agreement, l’accordo con cui lo scorso agosto i bianconeri si erano impegnati a rientrare parametri del fair play finanziario entro il 2025.

Le indagini sulla Juventus, e anche sul Chelsea, erano state aperte dalla Cfcb, l’organo di controllo finanziario dei Club Uefa ed è stata la Prima camera di questo organismo a deliberare che il club bianconero ha violato l’accordo transattivo firmato nell’agosto 2022. A guardare bene si tratta di una sorta di patteggiamento dei bianconeri con l’organismo internazionale, che assicura alla squadra la certezza di potersi poi guadagnare sul campo l’eventuale partecipazione alla Champions nella stagione 2024-2025. Nei fatti chiude i conti del club con i tribunali sportivi anche internazionali.

La “Juventus, pur continuando a ritenere inconsistenti le asserite violazioni e corretto il proprio operato – fa sapere a caldo il club – ha dichiarato di accettare la decisione rinunciando a proporre appello, escludendo espressamente, e lo Uefa Cfcb prendendone nota, che questo possa costituire ammissione di qualsiasi responsabilità a proprio carico” è la reazione a caldo dei bianconeri. L’ulteriore importo di 10 milioni “sarebbe eventualmente trattenuto dagli introiti della partecipazione alle competizioni Uefa nelle prossime stagioni sportive” specifica la Juve.