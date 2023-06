Il Bushcraft per bambini è un attività educativa che insegna loro le basi della sopravvivenza attraverso un metodo divertente in grado di far sviluppare la creatività

Impareranno a lavorare in squadra giocando e ad apprezzare l’importanza del rispetto della natura

ISCRIZIONI APERTE!

Per maggiori info: Celia +39 348 3216962 – Andrea +39 344 0176420 – Rifugio Isera +39 333 6431313

Evento in collaborazione con Norse Raven Outdoor