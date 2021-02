Jam Academy sempre più connessa al mondo del lavoro

cerca Deejay tecnico del suono, audio e luci per l’estate 2021

Jam Academy sempre più connessa al mondo del lavoro, cerca deejay tecnico del suono, audio e luci per l’estate 2021. La ricerca è all’interno del progetto di Job Placement che l’istituto ha attivato nel 2018 in favore dei propri studenti. Jam Academy ha nella sua offerta formativa anche percorsi per deejay.

All’indirizzo https://www.centromusicajam.it/offerta-di-lavoro-per-tecnico-del-suono-audio-e-luci-villaggio-turistico-estate-2021 si trovano tutte le informazioni e i dettagli dell’offerta.

Per informazioni: Jam Academy Lucca: Facebook: @scuolajam, 0583 957566, info@jamacademy.it, https://www.centromusicajam.it/ .