Italiani di ciclismo, Barsanti: quella del 2026 è una proposta condivisa con gli altri comuni. Priorità al Giro d’Italia

Lucca, 17 marzo – “La decisione di proporre all’Unione ciclistica il 2026 come data per i campionati italiani è stata presa di comune accordo tra le amministrazioni di Lucca, Capannori, Montecarlo e Bagni di Lucca”. Così replica l’assessore allo sport Fabio Barsanti a Gianfranco Battaglia e a Francesco Raspini.

“Come amministrazione comunale – dichiara l’assessore Barsanti – stiamo lavorando per portare della nostra città l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia. Sappiamo non essere una sfida facile, ma le celebrazioni pucciniane potrebbero rappresentare il volano per ottenere, nel 2024, ciò che sul nostro territorio manca da circa quarant’anni. È nostro compito fare di tutto per ottenere questo traguardo, tentando di intercettare delle risorse che non sarebbero possibili al di fuori del 2024”.

“In caso di esito positivo – prosegue – realizzare i campionati italiani a poco più di un mese di distanza dal Giro avrebbe poco senso, e quest’ultimo metterebbe sicuramente in ombra gli italiani. Checchè ne dica Battaglia, questa è stata una decisione unanime dei comuni di Lucca, Capannori, Montecarlo e Bagni di Lucca, frutto di tre incontri svolti nelle ultime settimane. Incontri nei quali è stato sottolineato, da parte di tutti gli enti, come anche il problema delle risorse per due eventi nello stesso anno fosse da tutti considerato un ostacolo difficilmente ovviabile. Parere condiviso anche da associazioni sportive e settori del ciclismo”.

“Dispiace constatare come Battaglia si sia prestato, per la seconda volta in poco tempo, a dinamiche da strumentalizzazione politica, giocando di sponda con Francesco Raspini, ex assessore di un’amministrazione che sullo sport ha totalmente fallito e che, per pudore, dovrebbe evitare giudizi poco credibili. Definire i campionati italiani evento più rilevante del Giro d’Italia, evento che catalizza un’attenzione internazionale, in ordine alle ripercussioni sul territorio – conclude l’assessore Barsanti – dimostra come spesso non si riesca ad andare aldilà del proprio orticello, lasciando in secondo piano il bene della città tutta”.