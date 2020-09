Italia Viva è l’unico Partito che ha preso posizione chiara su cose deve fare la nuova Regione Toscana per queste categorie bastonate dal Covid19.

Come confermato da Maria Elena Boschi. Capogruppo alla Camera dei Deputati per Italia Viva, nel suo recente intervento a Lucca.

Per noi di Italia Viva, la Regione deve:

• Dare un contributo a fondo perduto per l’abbattimento di parte dell’affitto per tutte le attività di questi settori per che abbiamo riscontrato un calo di fatturato superiore al 30% rispetto allo scorso anno, fino a Pasqua 2021.

• Annullare tutte le Tasse Regionali, Provinciali e Comunali su queste attività che hanno avuto un calo di fatturato oltre il 30% fino a Pasqua 2021

• Rintrodotte le APT Regionali in ogni provincia per la promozione del territorio in Italia, per migliorare l’accoglienza turistica e garantire una gestione degli uffici di informazione locali, adeguata e professionale su tutto il territorio.