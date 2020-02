Italia Viva, al via a Lucca la campagna per le regionali; Renzi potrebbe essere capolista

L’ex sindaco di Porcari ha spiegato che la sicurezza dei cittadini è uno dei punti fondamentali della proposta di Italia Viva. Sicurezza da intendersi non solo come questione di ordine pubblico ma in un’accezione più ampia.

Il capogruppo regionale Scaramelli ha ribadito che Italia Viva appoggerà la candidatura a governatore della Toscana di Eugenio Giani e che il partito presenterà liste di 8 nominativi, 4 donne e 4 uomini, in tutte le province. Capolista a Lucca potrebbe essere proprio l’ex premier Matteo Renzi.