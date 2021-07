Italia a rischio desertificazione, ma gli italiani…

di Claudio Vastano

…ne sono quasi all’oscuro! Solo una persona su cinque dimostra preoccupazione per la riduzione delle risorse idriche nel nostro Paese. Il 70% della popolazione pensa che sia un problema legato a determinate aree geografiche o a periodi di tempo tutto sommato limitati, e solo il 22% ritiene veritiere le previsioni secondo cui, entro il 2040, gran parte dell’Italia sarà in una situazione di stress idrico.

Solo un quarto degli italiani è preoccupato per lo scioglimento dei ghiacciai, solo il 12% per l’aumento dei casi di nubifragio e solo il 9% per i periodi di siccità prolungata. Sono questi i risultati di un sondaggio Ipsos commissionato dall’azienda di detersivi Finish; i dati sono stati resi pubblici in occasione della Giornata per la lotta alla desertificazione.

Il grado d’attenzione varia anche in base alla località geografica; è minore al nord (16-19%), e maggiore al sud (25%). Scarsa è anche la conoscenza della quantità d’acqua dispersa a livello di rete idrica nazionale (circa il 40% di quella realmente immessa in rete); il 70% sottostima le perdite, e solo il 15% conosce i dati effettivi.