ITALEXIT CONTRO L’OBBLIGO DELLE MASCHERINE A SCUOLA

Il partito ITALEXIT PER L’ITALIA, a cominciare dal 4 maggio 2022 a Roma davanti al Ministero dell’Istruzione con la presenza del segretario del partito il senatore Gianluigi Paragone, ha organizzato una campagna contro l’obbligo delle mascherine imposto a tutti gli studenti sopra i 6 anni.

I circoli della Regione Toscana stanno parimenti organizzando altri eventi simili davanti a scuole e Provveditorati, che verranno ripetuti settimanalmente in tutte le città. Nella provincia di Lucca, dove ITALEXIT è presente con il circolo coordinato da Marzia Lucchesi, già consigliere comunale a Massarosa, e dove il partito presenterà alle imminenti elezioni amministrative la lista PRIMA LUCCA-ITALEXIT CON PARAGONE a sostegno del candidato sindaco Fabio Barsanti, il presidio è fissato davanti al Provveditorato, in piazza Guidiccioni e nella vicina via Fillungo, nella mattina di sabato 7 maggio, dalle ore 10:30.

Si tratta di un’importante manifestazione che in tutta Italia coinvolgerà insegnanti, genitori e studenti, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla inutilità di tale misura per il contenimento del contagio e sul danno che le mascherine provocano alla salute degli studenti, costretti da indossarle per tutte le ore di lezione. Le regole decise dal Governo continuano a vessare i cittadini e, quel che è più grave, i più piccoli, mentre nel resto d’Europa la normalità è stata ripristinata già da tempo. L’uso della mascherina non ha una motivazione scientificamente accertata ed è in contrasto con alcune sentenze emesse dai Tribunali amministrativi. Obbligando bambini e adolescenti ad indossarle si privano del sorriso e della possibilità di guardarsi e di parlarsi normalmente. Non esiste attualmente alcuna emergenza, ma solo provvedimenti burocratici dei quali non si capisce l’utilità. Diciamo NO all’obbligo delle mascherine a scuola! Il Ministero della Salute e il ministro dell’Istruzione dovranno dimostrare il fondamento scientifico di un obbligo che sta devastando la vita dei nostri figli: e se non ne esiste alcuno – come siamo certi dai dati in nostro possesso – pretendiamo che venga fatto cessare immediatamente.

