Istituto Storico Lucchese, IX Memorial Daria Pennacchi Santini – Dedicato alla memoria di Umberto Guidugli e Lucia Santini

Con l’augurio che il 2022 ci faccia uscire da questa pandemia, vi diamo il benvenuto alla IX Edizione del Concerto Augurale d’Epifania in memoria di Daria Pennacchi Santini. Anche questa edizione, dedicata a Lucia Santini e Umberto Guidugli, si svolgerà in modalità virtuale con i contributi di Elena Ceragioli e Omar Bresciani, Dino Mancino e Caterina Ferri, e Marco Balderi.

In allegato si trasmette il programma del concerto, visibile sul social YOUTUBE al segunte link:

https://youtu.be/Oc3h12E5bTE