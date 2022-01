ISTITUTO PERTINI A LUCCA – PER IL CORSO DI ACCONCIATORE SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Ultimi giorni per iscriversi al corso parrucchieri per la qualifica di acconciatore e se ne sei già in possesso puoi iscriverti all’anno di specializzazione per aprire la partita IVA per il diploma di Tecnico acconciatore.