Istituto Comprensivo Seravezza – Allestito un angolo dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Grazie all’iniziativa del Preside Maurizio Tartarini e della Professoressa Ilaria Corazza, anche l’Istituto Comprensivo Seravezza è in prima linea per la lotta alla violenza contro le donne, non solo partecipando all’inaugurazione di una panchina rossa, in Piazza Europa, domani, a Ripa, ma anche allestendo un angolo dedicato a questo tema presso la E.Pea.

I report dell’Istat 2015 – 2018, narrano che il 31,5% delle donne fra i 16 e i 70 anni ha subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale e il 54,9% dei femminicidi è stato commesso da un partner o ex partner.

Sono i dati estrapolati alla vigilia del 25 novembre 2021, la Giornata internazionale conto la violenza sulle donne.

Ad aggravare il quadro di quest’anno ci si è messa la pandemia, il lockdown, la convivenza forzata.

L’unica vera arma che abbiamo, oltre ad un tempestivo intervento, anche su segnalazione, è certamente la prevenzione, l’informazione e l’educazione delle giovani generazioni al rispetto della donna, cercando di abbattere quel tipo di cultura che anestetizza e aiuta a trovare assurde giustificazioni alla violenza.