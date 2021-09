Seravezza – Istituto alberghiero Marconi: gli studenti incontrano il critico gastronomico Michele Cutro

Da uno stage scolastico di poche settimane a un contratto di lavoro per l’intera stagione. Sono diversi gli studenti dell’istituto alberghiero “Marconi” di Seravezza ad aver fatto questa positiva esperienza nel corso dell’estate. Inseriti in alcune realtà alberghiere e di ristorazione della Versilia nell’ambito dei programmi di alternanza scuola-lavoro, i ragazzi sono stati talmente apprezzati dai titolari delle attività da guadagnarsi in alcuni casi l’ingaggio per i tre mesi estivi. E per qualcuno è già arrivata la conferma per la stagione prossima.

Si è parlato anche di questo stamani in occasione di un incontro che docenti e studenti dei corsi di sala, cucina, pasticceria e accoglienza del “Marconi” hanno avuto a Seravezza con il cavalier Michele Cutro. Il critico gastronomico campano è giunto in Versilia per consegnare un premio ai titolari dell’hotel Nautilus di Forte dei Marmi, albergo presso il quale ha svolto il suo stage anche un’allieva dell’istituto. Da qui il contatto con il “Marconi” e la decisione di Cutro di visitarne i laboratori, parlare coi docenti e i ragazzi. Al termine della visita il critico ha avuto parole d’elogio per l’istituto e per la qualità del lavoro che qui viene svolto. Ha incoraggiato gli studenti a studiare e a prepararsi con scrupolo per entrare nel mondo della ristorazione e dell’accoglienza – un mondo meraviglioso ma estremamente competitivo – ed ha prefigurato la possibilità di coinvolgerli in iniziative e collaborazioni in altre città italiane, anche per fornire loro la possibilità di fare nuove esperienze e arricchire il loro bagaglio professionale. Cutro ha molto apprezzato anche l’importante attività che la scuola svolge per formare i propri allievi diversamente abili, favorendo il loro inserimento nella realtà turistica e ricettiva della Versilia.

All’incontro di stamani ha presenziato anche il sindaco Riccardo Tarabella, che ha ringraziato i docenti e il preside dell’istituto pe arlato di una realtà scolastica “sempre collaborativa e vicina alla vita della città”, importante perché votata alla formazione di giovani che poi trovano i loro sbocchi professionali sul territorio versiliese.

L’istituto “Marconi” ringrazia il cavalier Cutro e il sindaco Tarabella per la presenza e per le parole di apprezzamento e di incoraggiamento e rivolge altresì un ringraziamento agli insegnanti che hanno contribuito al buon esito dell’iniziativa.