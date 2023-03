Israele: Raid in Cisgiordania, uccisi 4 palestinesi e disordini per la riforma giustizia

Israele: Raid in Cisgiordania, uccisi 4 palestinesi e disordini per la riforma giustizia

Sono 4 i palestinesi uccisi a Jenin in Cisgiordania durante un’operazione dell’esercito israeliano. Tra i morti, anche un ragazzo di 16 anni. I feriti «da proiettili» sono 12 di cui 4 in gravi condizioni. Le forze israeliane sotto copertura avrebbero fatto irruzione nel centro della città di Jenin, durante le ore di punta della giornata.

Gravi gli scontri a Nablus nella notte, dopo l’ingresso di una affollata comitiva di ebrei religiosi (fra cui due ministri del governo Netanyahu) nel perimetro della Tomba di Giuseppe, un luogo di culto dove si onora la memoria del figlio del patriarca biblico Giacobbe. Il convoglio israeliano sarebbe stato attaccato con bottiglie incendiarie, con ordigni e con colpi di arma da fuoco. I militari hanno risposto con mezzi per la dispersione di manifestanti. La agenzia di stampa palestinese Wafa precisa che tre palestinesi sono stati feriti da spari e decine di altri sono stati intossicati da gas lacrimogeni. Alla nottata di preghiere, riferisce il sito ortodosso BeHadrey Haredim, hanno partecipato migliaia di ebrei fra cui il ministro della cultura Micki Zohar (Likud) e il ministro per la tradizione ebraica Amichai Eliahu (Potenza ebraica), Entrambi hanno lamentato che la società israeliana sia in questi mesi lacerata da profonde divisioni e hanno esortato «a prendere spunto da Giuseppe, che si adoperò per la unità delle tribù di Israele».

Infatti, Israele è scossa anche da molte e forti manifestazioni contro la riforma dell giustizia. Tanto forti queste proteste che hanno spinto il presidente israeliano Isaac Herzog ad evocare il rischio di una guerra civile nella nazione ebraica, e a presentare per questo una proposta di compromesso, giudicata dallo stesso capo di Stato un piano “corretto, equilibrato e costruttivo”. Che tiene conto “delle riflessioni, delle convinzioni, delle preoccupazioni di tutti. Esso consente di raggiungere il più ampio consenso possibile. Non si tratta dal compromesso del presidente, ma del popolo”.

Nel frattempo, però, il parlamento israeliano, la Knesset, ha approvato in prima lettura il disegno di legge che, tra le altre cose, consentirebbe al potere legislativo di annullare le sentenze della Corte Suprema. E per farlo basterà un voto a maggioranza semplice.

E Netanyahu, il cui governo è sostenuto da partiti ultraortodossi e di estrema destra, ha già fatto sapere di non accettare la proposta di compromesso del presidente.