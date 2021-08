Isola santa, parcheggio con servizio navetta per i turisti

GARFAGNANA – Il piccolo borgo di Isola Santa con il suo splendido lago incastonato tra le Apuane, è sicuramente una delle mete predilette per le gite fuoriporta del fine settimana, ma anche per i turisti che soggiornano in Garfagnana.

La Strada provinciale 13, che costeggia il piccolo centro abitato, non è però molto ampia e soprattutto mancano parcheggi che consentano ai visitatori numerosi di potersi fermare comodamente e senza creare disagi e pericoli per il traffico. Questo rappresentava un problema che è stato però risolto nelle settimane scorse dal Comune di Careggine, come ci spiega la prima cittadina Lucia Rossi. Insomma adesso si può lasciare la macchina, in uno spazio sicuro ed ampio e raggiungere, con un solo euro per la corsa, comodamente ed in pochissimo tempo, il borgo di Isola Santa; per una visita che di sicuro, vista la bellezza di questo posto, sarà memorabile… oltre che senza pensieri.

fontenoitv