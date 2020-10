ISOLA SANTA (LU) LA CHIESA DI SAN JACOPO.

La chiesa di San Jacopo è situata in prossimità dell’antico abitato di Isola Santa, lungo la via provinciale che collega la Garfagnana alla Versilia. A seguito della realizzazione, negli anni settanta, del bacino idrico artificiale, la chiesa risulta oggi essere situata su un piccolo promontorio erboso, che dall’abitato si protende verso lo specchio d’acqua.

La posizione baricentrica rispetto alla principale via di valico che attraversa la catena Apuana nel suo centro, fa della chiesa e del suo intorno – oggi come nei secoli passati – un luogo strategico e di cerniera per le relazioni tra la Garfagnana e la Versilia: un tempo per motivi legati alla difesa del territorio e alla sicurezza dei viandanti, oggi per le ragioni legate alla fruibilità turistica ed escursionistica di questa parte delle Apuane.

La chiesa di San Jacopo è citata, per la prima volta, in documenti del 1260, e nel 1564 il Vescovo di Lucca concesse l’uso della chiesa come oratorio per la difficoltà di raggiungere, soprattutto nell’inverno, la Pieve di San Pietro di Careggine da cui dipendeva.