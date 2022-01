IRRUZIONE DELLA POLIZIA NELL’APPARTAMENTO A TORRE DEL LAGO – LIBERATO IL PADRE IL FIGLIO E’ IN STATO DI FERMO

Alle 21,45 circa, dopo che era stata disattivata l’energia elettrica all’intero isolato, gli uomini del Nocs, nucleo operativo centrale sicurezza della polizia, hanno fatto irruzione nell’appartamento: il 44enne è stato immobilizzato e bloccato, mentre è stato recuperato anche il padre. Entrambi stanno bene e sono sani e salvi.

Gli agenti prelevano Ragoni dopo l’irruzione in casa

I Nocs hanno utilizzato due bombe assordanti, piazzate di fronte all’ingresso: si è sentito un forte boato seguito all’irruzione degli agenti, che in breve hanno raggiunto il 44enne che ancora si trovava sul balcone e lo hanno portato al commissariato a bordo di una volante, in stato di fermo. Messo in salvo anche l’anziano padre.

al momento il 44 enne è in commissariato, e il padre in ospedale