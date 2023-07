Irlanda in lutto: è morta Sinead O’Connor

La cantante aveva 56 anni. È deceduta dopo lunghi anni di depressione e problemi di salute, tanto che la sua vita è stata un calvario.

E certi suoi messaggi lanciati attraverso i social carichi di angoscia, solitudine e disperazione, lasciavano capire che provenivano da una persona prigioniera della peggiore malattia di cui può essere afetto un essere umano, quella mentale.

Sinead, che aveva cambiato il suo nome all’anagrafe in Magda Davitt prima di convertirsi all’Islam e adottare, nel 2018, quello di Shuhadà Davitt, era nata a Dublino nel 1966 con un grande talento e un’anima tormentata. Era arrivata in modo dirompente sulla scena rock degli anni ’80: a 19 anni aveva esordito con The Lion and the Cobra, un album che teneva insieme rock ed elettronica con una combinazione potente e originalissima di malinconia e furore dominata da una voce dal timbro unico in cui gli echi dei canti tradizionali si sposavano con l’attitudine rock, segnato da uno sguardo magnetico e da quel taglio di capelli cortissimo che ricordava il mondo delle donne chiuse nelle case manicomiali.

Con tutto questo e nonostante questo, divenne un’icona della musica scalando le classifiche in l’America e del mondo: quasi un’erede delle prime eroine del Punk e della New Wave, e comunque sempre un personaggio fuori dal coro, anche quando cantò per la caduta del Muro di Berlino.

E le sue prese di posizione rimasero celebri, come quando decise di non cantare ad un concerto se prima fosse stato intonato l’inno americano o gli attacchi contro la Chiesa Cattolica, accusata di insabbiare i reati di pedofilia, con la distruzione di una foto di Papa Wojtyla.

Prese di posizioni che si pagano, con crisi depressive e impegni annullati, sparizioni dalla vita pubblica, annunci di ritiro dalle scene, ritorni, e la pubblica ammissione di soffrire di disturbo bipolare.

Poi, il suicidio, nel Gennaio dell’anno scorso, del figlio Shane appena diciassettenne, dopo la fuga da un ospedale dove era ricoverato proprio perché aveva manifestato tendenze suicide. Nella disperazione di quel momento annunciò in un tweet l’intenzione di “seguire mio figlio”. Poi si scusò, dichiarando che si sarebbe curata. Una deriva tristissima che affondava le radici nei traumi dell’infanzia e che ha finito per trasformarla da artista dotata di un talento che le avrebbe permesso di arrivare a qualsiasi traguardo, in un caso di cronaca.

Le cause della morte non sono ancora state rese note.