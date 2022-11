Iran, rilasciata dal carcere Alessia Piperno. Meloni chiama la famiglia

ROMA – “Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia”. Così una nota di Palazzo Chigi sul rilascio della ragazza dal carcere in cui era detenuta in Iran.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel ringraziare “tutti coloro che hanno contribuito a che Alessia riabbracci i familiari, ha informato i suoi genitori nel corso di una telefonata, pochi minuti fa”.

MELONI: LAVORO SILENZIOSO E STRAORDINARIO PER RIPORTARE ALESSIA A CASA

“Alessia Piperno sta tornando a casa e quindi volevo ringraziare i nostri servizi di intelligence, il sottosegretario Mantovano e il ministero degli Esteri per il lavoro straordinario, silenzioso che hanno fatto per riportare a casa questa ragazza”, ha detto poi la premier al termine delle dichiarazioni congiunte con il segretario della Nato a Palazzo Chigi.

LA RUSSA: GIOIA E SODDISFAZIONE PER RILASCIO ALESSIA PIPERNO

“E’ con gioia che apprendo la splendida notizia del rilascio di Alessia Piperno. Rivolgo il mio sincero e doveroso ringraziamento a tutti coloro che in queste settimane si sono adoperati per il ritorno in Italia della nostra connazionale”. Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.