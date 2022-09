https://torino.corriere.it/cronaca/22_settembre_06/mala-albanese-ipotesi-regolamento-conti-giallo-dell-omicidio-fatmir-ara-d5db3fe0-2db7-11ed-aea6-eaa2f969967c.shtml

Il suo corpo è stato trovato senza vita in un campo a San Carlo Canavese: l’imprenditore sarebbe stato prima torturato e poi ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco

Un regolamento di conti, uno sgarbo pagato con la vita. È questa la pista principale che stanno seguendo i carabinieri per risolvere il giallo dell’omicidio di Fatmir Ara , l’impresario edile di origini albanesi e residente a Mathi, trovato senza vita in un campo a San Carlo Canavese. Lunedì gli investigatori della compagnia di Venaria, coordinati dalla Procura di Ivrea, hanno ascoltato diverse persone e oggi l’autopsia, affidata al medico legale Roberto Testi, dovrebbe chiarire la dinamica del delitto. A uccidere «Miri», come lo chiamavano amici e parenti, potrebbe essere stato un commando composto da più persone. L’imprenditore sarebbe stato prima torturato e poi ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco. Quasi certamente un fucile, ma potrebbe essere stata utilizzata anche una pistola.

Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, anche se i precedenti di Ara porterebbero a pensare a un’esecuzione maturata nell’ambito della malavita albanese. Del resto i legami con gli ambienti criminali del 43enne erano già emersi in vari procedimenti giudiziari. L’impresario era stato coinvolto in indagini per possesso di armi e delitti contro il patrimonio tra il 2003 e il 2014 e successivamente era stato indicato come uno dei maggiori esponenti di una banda dedita al traffico di stupefacenti. Al centro di un’inchiesta chiusa nel 2020 finì anche una pizzeria di Ciriè, di proprietà della sua compagna, ma di fatto gestita da Ara. Secondo i carabinieri le ordinazioni al telefono venivano fatte per margherite e capricciose, ma a domicilio arrivavano dosi di cocaina. Traffici che avevano solleticato l’interesse della Dda e diverse frizioni con un’altra compagine rivale.