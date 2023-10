“IO NON RISCHIO”: CAMPAGNA NAZIONALE PER LE BUONE PRATICHE DI PROTEZIONE CIVILE

Sabato 14 e domenica 15 ottobre i volontari nelle piazze italiane

“Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, la campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali, tornerà nelle città italiane e quindi anche in Lucchesia e Versilia, sabato 14 e domenica 15 ottobre, e chiuderà la Settimana Nazionale della Protezione Civile.

Oltre 8.000 volontari e volontarie di protezione civile saranno impegnati, in numerosi Comuni italiani, per informare i cittadini sui rischi a cui è esposto il territorio in cui vivono e per illustrare i buoni comportamenti da mettere in pratica in caso di alluvione, terremoto o maremoto. Le piazze fisiche saranno integrate da altrettante piazze digitali dove, attraverso i social media, le piattaforme di meeting a distanza e interventi in diretta, i cittadini e i volontari potranno confrontarsi sulla conoscenza del rischio e sulla prevenzione.

Nel territorio provinciale di Lucca saranno coinvolte Lucca, Castelnuovo Garfagnana, Pietrasanta e Seravezza.

In particolare in Via Beccheria a Lucca (sabato dalle 9 alle 18 e domenica dalle 9 alle 19) saranno attive la Croce Verde di Lucca, quella di Ponte a Moriano, A.N.PA.N.A e Radio Club Valpac; a Castelnuovo nel loggiato Porta in via Testi saranno presenti i volontari dell’associazione nazionale Autieri d’Italia sabato dalle 8.30 alle 18.

In Versilia: in piazza XXIV Maggio a Pietrasanta il Comitato alluvionati ‘96 e Muttley’s group Versilia sabato dalle 8.30 alle 19; a Querceta (Seravezza) in piazza Pertini e piazza Marconi sabato con i volontari di Croce Bianca di Querceta e la Croce Rossa comitato di Viareggio.

Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. Io non rischio è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.