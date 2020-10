Io dico che ora c’è un unico piano d’azione possibile: dare direttamente i soldi a imprese ed attività commerciali.

Per intervenire su questo stato di cose il Governo deve dare direttamente i soli ad imprese ed attività commerciali, in tempi celeri e senza che vi siano meccanismi inutilmente farraginosi.

Condivido una proposta: per aziende da un certo fatturato in su se ne occupi lo stato; per aziende da un certo fatturato in giù si diano soldi ai Comuni. È fondamentale però che i comuni i quali, sia grazie agli amministratori che agli uffici, conoscono alla perfezione le proprie realtà, siano liberati dalla burocrazia. E se per svolgere questo compito serve personale in più, che ai comuni venga data la possibilità di assumere con selezioni rapide, per titoli e che consentano di superare il tetto stabilito per la spesa del personale.