Invito Evento Bando Servizio Civile Universale

Se hai tra i 18 e 28 (28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda) e stai pensando di partecipare al Bando del Servizio Civile Universale questi due incontri ti potranno fornire informazioni per scegliere il progetto giusto, per capire come fare domanda e le modalità di selezione.

I due incontri si svolgeranno presso l’Informagiovani di Lucca:

Il primo incontro si terrà martedì 17 gennaio alle ore 17:00 I progetti presentati saranno quelli promossi dal Centro Nazionale per il Volontariato, che vedono l’adesione e la collaborazione di 42 organismi (23 privati, 19 pubblici) con la disponibilità di 254 posti totali.

I progetti presentati saranno quelli promossi dal Centro Nazionale per il Volontariato, che vedono l’adesione e la collaborazione di 42 organismi (23 privati, 19 pubblici) con la disponibilità di totali. Il secondo si terrà martedì 24 gennaio alle ore 17:00 per presentare i 23 progetti, del”AICS, dell’AISM, dell’ANPAS, ASD Rugby Lucca, Associazione Croce Rossa Italiana, della Caritas, della Confcooperative,Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia, dell’INAC, dell’ ITAL, del Movimento Cristiano Lavoratori e dell’UICI. La disponibilità complessiva di questi progetti è di 88 posti.

Per partecipare scrivi a informagiovani@comune.lucca.it oppure chiama il numero 0583 442319

Ricordati che per fare domanda hai tempo fino alle ore 14.00 del 10 febbraio 2023.