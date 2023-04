INVICTUS LIVORNO VINCE LA FASE REGIONALE

Invictus Livorno “B” conquista la fase regionale della 30esima edizione del torneo internazionale di

minibasket del Cefa Basket Castelnuovo. La formazione livornese stacca così il pass per la fase

internazionale del torneo che si svolgerà tra il 29 aprile e il 1° maggio, il torneo ospiterà anche la

20esima edizione del Memorial Danilo Boschi ed è riservato alla categoria Aquilotti (nati 2012-13-

14). La manifestazione è realizzata con il contributo ed il patrocinio della Uisp Basket Nazionale e

della Uisp Basket Toscana, la città di Castelnuovo di Garfagnana e autorizzato dal Settore giovanile

scolastico della FIP. Notizie, foto e risultati del torneo verranno pubblicati sul

sito: www.cefabasket.it e sulla pagina Facebook “Cefa Basket”.

Per Invictus Livorno è la prima vittoria nell’albo d’oro regionale del torneo ed è arrivato al termine

del quadrangolare finale svoltosi domenica al palazzetto dello Sport. In finale, la squadra

bianconera ha superato Basket Biancorossa Grosseto per 14 a 10. Terzo posto per la Pallacanestro

Endas che nell’apposita finalina ha battuto Cestistica Audace Pescia per 15 a 9. In mattinata, le due

semifinali avevano visto Livorno battere Pescia per 18 a 6 e Grosseto col medesimo punteggio

regolare Pistoia. Ha partecipato alle premiazioni il consigliere delegato allo Sport del Comune di

Castelnuovo di Garfagnana, Carlo Biagioni. Per le altre finaliste resta aperta la speranza di

partecipare alla fase internazionale a seconda delle conferme di iscrizione che arriveranno dalle

squadre non toscane.

Questo l’albo d’oro della fase regionale.

1992 Bellaria Cappuccini Pontedera (Pisa)

1993 Pallacanestro Livorno

1994 Libertas Liburnia Livorno

1995 Usic Basket Certaldo (Fi)

1996 SS Il Giornalino Livorno

1997 Nch Virtus Siena

1998 Pallacanestro Livorno

1999 Snai Montecatini (Pt)

2000 Mens Sana Siena

2001 Pino Dragon Firenze

2002 Pallacanestro Livorno Modiglioni

2003 Cmb Carrara

2004 Mens Sana Siena

2005 Abc Castelfiorentino (Fi)

2006 Abc Castelfiorentino (Fi)

2007 Mens Sana Siena

2008 Olimpia Legnaia Firenze

2009 Basket Grosseto

2010 Pallacanestro Endas Pistoia

2011 Libertas Liburnia Livorno

2012 Us Terranova (Ar)

2013 Mens Sana Siena

2014 Pol. Sieci (Fi)

2015 Bulldogs Calenzano (Fi)

2016 Figline Eagles (Fi)

2017 Mens Sana Siena

2018 Pall. San Miniato (Pi)

2019 Cus Firenze

2023 Invictus Livorno

Classifica titoli: Mens Sana Siena 5, Pallacanestro Livorno 3, Abc Castelfiorentino, Libertas

Liburnia 2, Bellaria Pontedera, Usic Certaldo, Il Giornalino Livorno, Virtus Siena, Snai

Montecatini, Pino Dragon Firenze, Cmb Carrara, Olimpia Legnaia, Basket Grosseto, Endas Pistoia,

Terranova, Pol. Sieci, Bulldogs Calenzano, Figline Eagles, San Miniato, Cus Firenze, Invictus

Livorno 1

Questo l’albo d’oro della fase internazionale.

1992 Bellaria Pontedera Cappuccini (Pi)

1993 Rappr. Uisp Lucca

1994 Virtus Buckler Bologna

1995 Pattogos Budapest (Ungheria)

1996 Pattogos Budapest (Ungheria)

1997 Nch Vitrus Siena

1998 Abc Castelfiorentino (Fi)

1999 Pattogos Budapest (Ungheria)

2000 Blf Kk Budapest (Ungheria)

2001 Zadar Prvi Kos (Croazia)

2002 Zadar Prvi Kos (Croazia)

2003 Zadar Prvi Kos (Croazia)

2004 Zadar Prvi Kos (Croazia)

2005 Scavolini Pesaro

2006 Zadar Prvi Kos (Croazia)

2007 Bees Projetc Scavolini Pesaro

2008 Pallacanestro Favaro (Venezia)

2009 Legnano Minibasket (Milano)

2010 KK Krka Novo Mesto (Slovenia)

2011 Bees Basketball Projetc Pesaro

2012 Us Terranova (Ar)

2013 Mens Sana Siena

2014 Ca’ Ossi Forlì

2015 Tavarnelle Poggibonsi (Fi)

2016 Bees Basketball Projetc Pesaro

2017 Ca’ Ossi Forlì

2018 Zadar Prvi Kos (Croazia)

2019 Zadar Prvi Kos (Croazia)

2022 Pall. Aurora Desio

Classifica titoli: Zadar Prvi Kos 7, Pattogos Budapest 3, Ca’ Ossi Forlì, Bees Basketball

Project Pesaro 2, Bellaria Pontedera, Rappr. Uisp Lucca, Virtus Bologna, Virtus Siena,

Abc Castelfiorentino, Blf Kk Budapest, Scavolini Pesaro, Pallacanestro Favaro, Legnano

Minibasket, KK Krka Novo Mesto, Terranova, Mens Sana Siena, Tavarnelle Poggibonsi,

Pall. Aurora Desio 1.