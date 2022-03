INVIATO PRIMO CARICO DI FARMACI PER L’UCRAINA RACCOLTI ALLA FARMACIA COMUNALE

La raccolta di medicinali e presidi medici continua

Primo viaggio della Protezione Civile di Massarosa a Firenze per portare medicinali e presidi medici raccolti nella farmacia comunale di Piano di Conca per l’emergenza in Ucraina. Continua infatti anche per l’Amministrazione Comunale e la comunità di Massarosa l’impegno per aiutare la popolazione civile colpita dal conflitto in corso.

“Sono stati davvero tanti i cittadini che hanno voluto donare farmaci o presidi medici – dichiara l’amministratore unico di FARMAS Massimiliano Gatti – e così in pochi giorni abbiamo potuto organizzare con la protezione civile il trasporto delle prime scatole a Firenze per farle arrivare prima possibile in Ucraina. Ma la raccolta è ancora aperta, per chi volesse partecipare alla donazione lo può fare presso la farmacia comunale di Piano di Conca.”

Farmaci antidolorifici/antipiretici (paracetamolo compresse mg 500, mg 1000/sciroppo come tachipirina, ibuprofene compresse mg 400/sciroppo come Nurofen, Brufen, Moment) Antibiotici, amoxicillina + acido clavulanico (compresse/bustine mg 875/125/sciroppo 140ml come Augmentin, Clavulin) e presidi medici (flebo soluzione fisiologica, deflussori, cerotti larghi, siringhe sterili, aghi sterili, guanti monouso, garze, kit di pronto soccorso, disinfettanti) questi i prodotti ed il materiale che ancora è possibile acquistare in farmacia per contribuire alla raccolta.

Non solo farmaci però. La Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) della provincia di Lucca ha voluto donare 115 scatole di latte 1 (0-6 mesi) e di latte 2 (6-12 mesi) per neonati da inviare in Ucraina, acquistandoli alla farmacia comunale di Piano di Conca. L’amministrazione comunale e l’amministratore unico di FARMAS ringraziano i medici pediatri per questo bel gesto di solidarietà.

“Doveroso un ringraziamento a quelle cittadine e quei cittadini che hanno potuto e voluto contribuire a questa raccolta, alla FIMP della provincia di Lucca e un ringraziamento alla nostra farmacia comunale – dichiara il vicesindaco e assessore alle società partecipate Damasco Rosi – che fin da subito ha fatto parte della macchina degli aiuti mettendosi pienamente a disposizione per organizzare la raccolta di beni fondamentali come i medicinali”.

“Come sempre la nostra comunità sa rispondere nel migliore dei modi – dichiara la Sindaca Simona Barsotti – non possiamo che essere fieri di far parte di una comunità sempre pronta ad aiutare il prossimo in difficoltà. Rinnoviamo l’appello anche sul fronte dei medicinali purtroppo sempre più indispensabili con il proseguire del conflitto”.